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Kayseri'de Özel Muayenehane Hizmetleri Geçici Olarak Durduruldu

Kayseri'de özel bir muayenehane, serum uygulaması sonrası yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:40
Kayseri'de Özel Muayenehane Hizmetleri Geçici Olarak Durduruldu

Kayseri'de Özel Muayenehane Kapandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren bir özel muayenehanenin hizmetleri geçici olarak durduruldu.

17 yaşındaki H.N.K., soğuk algınlığı şikayetiyle Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki muayenehaneye başvurdu. Burada kendisine uygulanan serum sonrası rahatsızlanan H.N.K, durumunun kötüleşmesi sonucu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede bir gün yoğun bakımda kalan H.N.K'nın yapılan tetkiklerinde, muayenehanede uygulanan serumun alerjik reaksiyona neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine genç kızın ailesi, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ile iletişime geçti ve şikayetçi oldu.

Şikayetin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri muayenehaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, soruşturma tamamlanana kadar muayenehanenin hizmetlerinin geçici olarak durdurulması ve işletmenin mühürlenmesi kararlaştırıldı.

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