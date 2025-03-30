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Kayseri'de Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri'de otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucunda sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 20:19
Kayseri'de Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Park halindeki bir kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, bir yolcu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, V.Ş. yönetimindeki 06 BKE 168 plakalı otomobil, Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyona çarptı.

Kazanın ardından olay yerine hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, V.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan H.Ş ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücünün hayatını kaybetmesi çevrede büyük üzüntü yarattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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