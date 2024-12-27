Kayseri'de Parkta Çay İçerken Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

Kayseri'de Parkta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak'taki bir parkta arkadaşlar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 46 yaşındaki Y.D, bıçakla yaralanarak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, saklanan nedenlerle başlayan tartışma, tehlikeli bir boyuta ulaştı. B.C isimli zanlı, Y.D'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Anında yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.D, Kayseri Şehir Hastanesi'nde acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölgedeki güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de, parkta çay içen arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.