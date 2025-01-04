Kayseri'de Pencereden Havaya Ateş Eden Şüphelinin 29 Suç Kaydı Bulundu

Kayseri'de Pencereden Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de, evinin penceresinden havaya ateş ettiği anların sosyal medyada yayımlanmasının ardından, M.İ.E. (29) hakkında ciddi bir soruşturma başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili hemen harekete geçti.

Şüphelinin Kimliği Belirlendi

Yapılan ön çalışmalar neticesinde, şüphelinin kimliği tespit edildi. M.İ.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin çeşitli suçlardan toplamda 29 kaydı olduğu belirlendi. Şu an için emniyetteki işlemleri devam etmekte.

Sosyal medya üzerinden yayılan bu tür görüntülerin kamu düzenini tehdit edici boyutlara ulaşabileceği gerçeği, güvenlik güçlerini harekete geçirmiştir.