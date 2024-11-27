Kayseri'de Polis Ekiplerinden Şok Uygulama

Kayseri'de Şok Uygulama Gerçekleştirildi

Kayseri'de düzenlenen şok uygulama ile polis ekipleri vatandaşların güvenliğini artırmayı amaçladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği koordinasyonunda yapılan uygulamaya, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.

Uygulamanın Detayları

Toplam 35 ekip ve 70 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 2375 kişi ve 1195 araç sorgulandı. Aynı zamanda, 88 park ve 45 taksi kontrol edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Uygulama sonucunda, 3 ruhsatsız tüfek ile birlikte 1 hacizli ve 1 trafikten men edilmiş otomobil bulundu. Ayrıca, 8 aranan şüpheli yakalandı ve 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu Madde Yakalanması

Önemli bir başka gelişme olarak, üzerinde 2,82 gram uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Bu tür uygulamaların düzenli olarak gerçekleştirilmesi, şehirdeki asayişin sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.