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Kayseri'de Polisi Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Kayseri'de uygulama yapan polise çarpan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada taraflar ifade verdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:13
Kayseri'de Polisi Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Kayseri'de Uygulama Yapan Polise Çarpan Sanık Yargılanıyor

Kayseri'de, uygulama yapan bir polise aracıyla çarparak yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargı süreci başladı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, İ.T. adlı tutuklu sanık, müşteki polis memuru H.U. ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu.

Sanığın Savunması

Duruşmada, sanık İ.T., olay günü aracını durdurduğunu belirterek, "Kontrolden sonra ehliyetimi aldım. Araç önümde durdu, ben de ileri geri manevra yaparak aracı geri aldım. Polise çarpmadım; çarpsaydım bile kaçmaz, yardımcı olurdum," şeklinde ifade verdi.

Müşteki Polis Memurunun İfadesi

Müşteki polis memuru H.U. ise, olay günü uygulama yaptıklarını ve sanığın aracının dururken dizine çarptığını belirtti. H.U., "Ehliyetini talep ettim ama vermek istemedi. İleri geri manevra yaparken aracın sol aynası koluma çarptı. Düştüm ve kolum kırıldı. Şikayetçiyim," dedi.

Mahkemeden Karar

Mahkeme heyeti, sanık İ.T.'nin tutukluluğunun devam etmesine karar verirken, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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