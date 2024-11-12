Kayseri'de Polisler, Çocukların Başarısı İçin Tekvando Antrenörlüğü Yapıyor

Kayseri'de Polis Memurları, Çocukların Geleceği İçin Mesai Harcıyor

Kayseri'de geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü, çocukların geleceğini aydınlatmak için 4 polis antrenörünün önderliğinde faaliyetlerine devam ediyor. Antrenörler, haftanın 6 günü, 14 farklı salonda 6-18 yaş arası çocuklara tekvando eğitimi vererek, hem spor hem de yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaştırma Amaçlanıyor

Polis memuru ve başantrenör Mehmet Ali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların eğitimiyle birlikte kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtti. Dağlı, "Günlük antrenmanlarımızla çocuklar hem sosyalleşiyor hem de kötü alışkanlıklardan korunuyor. Eğitimlerimiz, profesyonel, ciddi ve kurumsal bir şekilde gerçekleştiriliyor." dedi.

Polislik ve Antrenörlük Arasındaki Bağ

Çocukların, antrenörleri sayesinde polislere olan bakış açısının değiştiğini ifade eden Dağlı, "Artık polislerin sadece kötü durumlarla değil, aynı zamanda topluma fayda sağladığını görüyorlar. Biz buradayız, onlara ağabeylik yapıyor, sorunlarını dinliyoruz," şeklinde konuştu.

Sporun Sosyal Faydaları

Diğer antrenörlerden Cihat Yalman, sporun yanı sıra sosyal aktivitelerle çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaştığını belirtti. Bahadır Kaya, "Çocuklara eğitim verirken, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak en büyük motivasyonumuz," dedi. Murat Tuncer ise çocukların başarısı için mücadele ettiklerini ifade etti.

Öğrencilerin Yorumları

12 yaşındaki Elif Doğan, polislerin antrenörlük yapmasından mutluluk duyduğunu belirtirken, 17 yaşındaki Yusuf Turan Beyazit da, "Polislerin bize güven vermesi çok önemli. Hem sporda hem de günlük hayatta yanımızda olduklarını hissetmek güzel," diye konuştu.

Kayseri'deki bu toplumsal proje, arkadaşlık ve güven temelleriyle çocukların hayatında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde görev yapan polis memuru 4 antrenör, mesailerini çocukların başarısı için harcıyor. Antrenörler Mehmet Ali Dağlı (solda), Cihat Yalman (sol 2), Bahadır Kaya (sağda), Murat Tuncer (sağ 2) çocuklara 6 gün eğitim veriyor.

Kayseri'de geçen yıl kurulan Emniyet ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Kulübü bünyesinde görev yapan polis memuru 4 antrenör, mesailerini çocukların başarısı için harcıyor. Antrenörler Mehmet Ali Dağlı (solda), Cihat Yalman (sol 2), Bahadır Kaya (sağda), Murat Tuncer (sağ 2) çocuklara 6 gün eğitim veriyor.