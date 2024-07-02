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Kayseri'de provokasyon sonrası 474 kişi gözaltında! Yerlikaya: "Komplolar karşılığını görecek!"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaşanan olayların ardından ülke genelinde dün gece Suriyelilere karşı gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınadı.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 14:58
Kayseri'de provokasyon sonrası 474 kişi gözaltında! Yerlikaya: "Komplolar karşılığını görecek!"

Olayların ardından 474 şahsın gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Devletimize ve milletimize karşı bu tür komploları kuranlar, hak ettikleri cezayı alacaklardır" dedi.

Gözaltına alınan şahıslar arasında çeşitli suçlardan kaydı olan 285 kişi bulunurken (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu ticareti, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, para sahteciliği, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma vb.), olaylar neticesinde zarar gören kişi, çevre ve mal türlerindeki yasal yollara başvuru süreci işe bu olaylardan kaydını kazandı.

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