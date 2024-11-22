Kayseri'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Evini Yaktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi evini ateşe vererek panik yarattı. Olay, Uğurevler Mahallesi 307. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 5. katında meydana geldi. E.T. isimli şahıs, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine E.T. evinden çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu hemen polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'de psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kişi evini yaktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kişi evini yaktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.