Kayseri'de Pusu: Pompalı Tüfekle Ateş, 1 Kişi Yaralandı

Kayseri'de pusu: Pompalı tüfekle ateş açıldı, bir kişi yaralandı

Kocasinan / Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Kayseri Adalet Sarayı’ndaki duruşma sonrası husumetlisine pusu kuran bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yoldan geçen bir vatandaş yara aldı.

Edinilen bilgiye göre, duruşmadan çıkan M.K., husumetlisi M.C.'ye yol üzerinde pusu kurdu. M.K., M.C.'yi gördüğünde pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda saçmaların bir kısmı yoldan geçen Ş.Y.'nin başına isabet etti. Saçmalar ayrıca park halindeki 30 AOV 825 plakalı araca da zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE DURUŞMA SONRASINDA HUSUMETLİSİNE PUSU KURAN ŞAHIS POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI. ŞÜPHELİNİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCUNDA YOLDAN GEÇERKEN BAŞINA SAÇMA İSABET EDEN BİR VATANDAŞ YARALANDI.