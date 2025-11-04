Kayseri'de Pusu: Pompalı Tüfekle Ateş, 1 Kişi Yaralandı

Kayseri'de duruşma sonrası pusu: M.K. pompalı tüfekle ateş açtı, yoldan geçen Ş.Y. başından yaralandı; 30 AOV 825 plakalı araca da saçma isabet etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:31
Kocasinan / Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Kayseri Adalet Sarayı’ndaki duruşma sonrası husumetlisine pusu kuran bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda yoldan geçen bir vatandaş yara aldı.

Edinilen bilgiye göre, duruşmadan çıkan M.K., husumetlisi M.C.'ye yol üzerinde pusu kurdu. M.K., M.C.'yi gördüğünde pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda saçmaların bir kısmı yoldan geçen Ş.Y.'nin başına isabet etti. Saçmalar ayrıca park halindeki 30 AOV 825 plakalı araca da zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

