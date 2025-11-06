Kayseri'de pusu: Pompalı tüfekle yaralama — Şüpheli yakalandı

Kayseri'de pusu sonrası pompalı tüfekle ateş: Şüpheli yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, duruşma çıkışı husumetlisine pusu kuran bir şüphelinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu başka bir vatandaşın yaralanmasının ardından zanlı yakalandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde meydana gelen olayda, Kayseri Adalet Sarayı’nda görülen duruşmadan çıkan M.K. (36), husumetlisi olan M.C.’ye yol üstünde pusu kurdu. M.K., husumetlisini görünce pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu saçmalar, o sırada yoldan geçen Ş.Y.’nin başına ve park halindeki 30 AOV 825 plakalı araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp olay yerinde inceleme yaptı.

Soruşturma ve yakalama

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.’nın saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheli, olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

