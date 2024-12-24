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Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Projesinde İlk Türbin Tamamlandı

Kayseri'de tramvayların elektrik ihtiyacını karşılayacak Rüzgar Enerjisi Santrali'nin ilk türbini montajı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:45
Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Projesinde İlk Türbin Tamamlandı

Kayseri'de RES Projesinde İlk Türbin Montajı Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinde ilk türbinin montajı tamamlandı. Bu proje, kentin toplu ulaşım sektöründeki elektrik ihtiyacını karşılayarak çevre dostu enerji çözümleri sunmayı hedefliyor.

Proje Hakkında Detaylar

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kayseri, Türkiye genelinde bu tür bir projeyi ilk gerçekleştiren büyükşehir olma özelliğine sahip.

Proje kapsamında toplamda 3 türbin bulunuyor ve yılda yaklaşık 60 milyon kilovat elektrik üretileceği öngörülüyor. Büyükkılıç, projenin yaklaşık 4 yılda kendini amorti edeceğini ve 1 milyar lira yatırım maliyetiyle hayata geçirildiğini açıkladı.

Çevresel Etkiler ve Hedefler

Ocak ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanan proje ile birlikte 14 bin 883 ton karbon emisyonu azaltılması hedefleniyor. Projenin kurulu gücü 21 megavat olarak belirlenmişken, yüklenici firmayı da tebrik eden Büyükkılıç, çalışmanın hızlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

RES projesi için, 24 kurumdan 35 görüş ve onay alındığı bildirildi. Bu yeni enerji kaynağı, Kayseri'nin ulaşım sistemini sürdürülebilir hale getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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