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Kayseri'de Sahipsiz Köpeğin Saldırısı: Ortaokul Öğrencisi Yaralandı

Kayseri'de sahipsiz köpeğin ısırdığı ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:28
Kayseri'de Sahipsiz Köpeğin Saldırısı: Ortaokul Öğrencisi Yaralandı

Kayseri'de Sahipsiz Köpeğin Saldırısı

Kayseri'de, sevmek istediği sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi Z.Ç., hastanede tedavi altına alındı. Olay, Merkez Kocasinan ilçesindeki Yenimahalle'de yer alan Sümer Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti.

Öğrenci Z.Ç., okuldaki sahipsiz köpeği sevmek istediği sırada, köpeğin aniden saldırması sonucu elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek hızlı bir müdahale ile çocuğu kurtardı.

Acil olarak hastaneye kaldırılan Z.Ç., Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi sürecine alındı. Olayla ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

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