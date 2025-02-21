Kayseri'de Sahte Alışveriş Sitesiyle 745 Bin Lira Dolandırıcılık: 5 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de sahte alışveriş sitesi aracılığıyla 745 bin lira dolandıran 5 kişi tutuklandı. 47 kurban var.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:12
Kayseri'de Sahte Alışveriş Sitesiyle 745 Bin Lira Dolandırıcılık: 5 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Kayseri’de, sahte alışveriş sitesi kurarak 47 kişiyi toplamda 745 bin lira dolandırdığı iddia edilen çete, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç odaklarını tespit ederek çalışma başlattı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Operasyon sonucunda A.S, İ.Ç.Y, B.K, M.T.M, E.A, A.T. ve D.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, zararlı yazılım üreterek gönderdiği linkler üzerinden ürün satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Tutuklama Gelişmesi

Adliye süreci hızlı bir şekilde ilerledi ve gözaltına alınan şüphelilerden A.S, İ.Ç.Y, B.K, M.T.M. ve E.A., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler A.T. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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