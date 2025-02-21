Kayseri'de Sahte Alışveriş Sitesiyle 745 Bin Lira Dolandırıcılık: 5 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
Kayseri’de, sahte alışveriş sitesi kurarak 47 kişiyi toplamda 745 bin lira dolandırdığı iddia edilen çete, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç odaklarını tespit ederek çalışma başlattı.
Şüpheliler Gözaltına Alındı
Operasyon sonucunda A.S, İ.Ç.Y, B.K, M.T.M, E.A, A.T. ve D.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, zararlı yazılım üreterek gönderdiği linkler üzerinden ürün satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Tutuklama Gelişmesi
Adliye süreci hızlı bir şekilde ilerledi ve gözaltına alınan şüphelilerden A.S, İ.Ç.Y, B.K, M.T.M. ve E.A., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler A.T. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.