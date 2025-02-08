Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, sahte içki üreten şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenleyerek, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, ruhsatsız bir av tüfeği ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A. (24)'nın emniyetteki işlemleri ise sürmektedir.