Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Sahte İçki Üretimi Baskını

Kayseri'de, sahte alkol üretimi yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir kişinin etil alkolü sahte içki yapıp piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan titiz çalışmalar sonrasında, şüphelinin kimliği tespit edildi. 31 yaşındaki Z.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 38 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.Ç.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.