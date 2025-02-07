Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı: Eğitim ve Sanayi Buluştu

Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısına katıldı. Bu önemli etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Toplantıda konuşan Macit, 50 yıl önce bilgiye erişimin okullarda mümkün olduğunu ancak günümüzde bilgiye farklı alanlardan erişim sağlanabildiğini vurguladı. Mesleki eğitim konusunda birçok ilde paydaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Macit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bir politika belgesini de anımsattı.

İhtiyaç Duyulan Elemanlar

Macit, eğitim alanındaki taleplerden birinin mevcut insan kaynakları üzerine olduğunu belirtti. "Bu ihtiyaç değişmedi, halen devam ediyor. Eğer bir meslek lisesinde doğru bir hami varsa eğitim alacak çocukların mezun olduktan sonra istihdam edilme oranları artıyor." dedi. Kayseri’nin Türkiye için kritik bir yer olduğuna dikkat çeken Macit, burada potansiyeli artırmak adına iş birliğini teşvik etti.

Bütçe ve Kaynaklar

Toplantıda, Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından makine ekipmanı için ayrılan önemli bütçeye de değinen Macit, SEUP çerçevesinde 60 milyon avrodan fazla bir bütçeye sahip olduklarını bildirdi. "Bu bütçeyi sanayinin dinamikleriyle buluşturmak istiyoruz. En iyi okulları yapar, en iyi makine ekipmanlarla donatırız." dedi.

Sonuç ve İleriye Dönük Adımlar

Toplantıya sanayi temsilcileri ile borsa ve oda temsilcileri de katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen konuşmalarında, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sektörel iş birliklerinin önemine değindiler. Sektör temsilcilerinin soruları ile devam eden toplantıya yoğun bir katılım oldu.