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Kayseri'de Sel Felaketi: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bünyan ilçesinde sele kapıldığı düşünülen bir kişi için arama çalışmaları sürerken, bölgedeki destek ekipleri harekete geçti.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:25
Kayseri'de Sel Felaketi: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri'de Sel Felaketi ve Arama Faaliyetleri

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle oluşan sel felaketi, arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

Olayın Detayları

İlçede etkili olan yağış, Güllüce Mahallesi'nde heyelana yol açtı. Heyelan sonucu bir araç yürüyüş yoluna devrildi ve bu sırada sele kapıldığı değerlendirilen bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Hemen ardından, bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

İhbarın ardından bölgeye gelen 150 kişilik ekip, kaybolan vatandaş için arama çalışmalarına başladı. Ekipler, selin etkisiyle mahsur kalan diğer 8 aracı ve birçok vatandaşı güvenli alanlara tahliye etti.

Yetkililerin İlgisi

Bölgeye gelen Kayı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, durumu yerinde inceledi ve ilgili birimlerden bilgi aldı.

Sosyal Medya Açıklamaları

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi aldık. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlamış, mahsur kalanlara ulaşıldı. Kayıp bir vatandaşımız için arama çalışmaları devam etmektedir," ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer alıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer alıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer alıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer alıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer alıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapıldığı değerlendirilen bir kişiyi arama çalışması devam ediyor. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarda yer alıyor.

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