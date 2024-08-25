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Kayseri'de Sel Felaketi: Arama Çalışmaları Sürüyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası sel nedeniyle kaybolan bir kişi için arama faaliyetleri başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 01:31
Kayseri'de Sel Felaketi: Arama Çalışmaları Sürüyor

Kayseri'de Sel Felaketi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi sonucu kaybolduğu değerlendirilen bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Olaya İlişkin Gelişmeler

Güllüce Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılarak dere yatağına devrildi. Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

İlgili ekipler, iş makinesi ile devrilen aracı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra, kaybolduğu değerlendirilen bir vatandaş için arama çalışmalarını sürdürmeye başladı. Çalışmalar, selin etkili olduğu dere yatağında devam etmektedir.

Resmi Açıklamalar

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olay yerinde bulunarak, bölgeye yapılan müdahaleler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış, mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde akşam etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle Güllüce Mahallesi'nde mahsur kalan araçlardan biri, sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracı iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sel sularına kapıldığı değerlendirilen biri kişi için arama çalışması başlattı.

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