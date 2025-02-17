Kayseri'de Seyir Halinde Tehlikeli Sarkma: Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de, seyir halindeyken camdan sarkan 3 kişi nedeniyle sürücü 2.979 lira ceza aldı. Trafik güvenliği vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:15
Kayseri'de Seyir Halinde Tehlikeli Sarkma: Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de Tehlikeli Seyir

Kayseri'de, seyir halindeyken otomobilin camlarından sarkan 3 kişi için sürücüye 2.979 lira ceza uygulandı. Bu olay, trafik güvenliği açısından endişe yarattı.

Trafik Denetimi ve Ceza Uygulaması

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşımda bulunarak, "Araç camları sağlık ve trafik güvenliği açısından oturmak için uygun yerler değildir, düşme ve yaralanma riski bulunmaktadır" uyarısında bulundu. Ekipler, tehlikeli bir şekilde seyir halinde olan aracı tespit ederek, sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan ceza kesti.

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