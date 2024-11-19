Kayseri'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

Kayseri merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışma neticesinde, Kayseri, Yozgat ve Hatay'daki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 6 ay süren titiz bir inceleme sonrası, 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1105 fişek, 7 şarjör, 10 bıçak ile birlikte 42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli ile ilgili işlemlere devam ediliyor.

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