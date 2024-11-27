Kayseri'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Kayseri'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen kapsamlı bir silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu önemli operasyon, güvenlik güçlerinin azami çaba gösterdiğinin bir kanıtı.

Eş Zamanlı Operasyon

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, aramalar sırasında 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 1257 fişek ve 69 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon neticesinde ekipler, T.Y. ve A.K. adlı şahısları gözaltına aldı. Bu operasyon ile birlikte Kayseri'deki kaçakçılık faaliyetlerine önemli bir darbe vurulmuş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.