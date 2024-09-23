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Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:06
Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'deki Silahlı Kavga Gelişmeleri

Kayseri'de meydana gelen bir silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada, A.E. adlı birey tabancayla vurularak öldürüldü. İ.M. ise yaralandı. Kavga sonrası olaya karıştığı tespit edilen R.A, M.Ş, N.T, Ö.Ş. ve A.T. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Emniyet birimindeki işlemlerinin ardından şüpheliler, özel harekat polislerinin güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.

Hastane Bilgileri

Kayseri'de meydana gelen olayda yaralanan A.E. ve İ.M. hastaneye kaldırıldı. Ancak A.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5...

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5...

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5...

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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