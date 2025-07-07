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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:33
Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, M.O. ile M.G, D.O. ve Ö.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, M.O., elindeki tüfekle ateş açarak M.G, D.O. ve Ö.A.'yı yaraladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan M.O., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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