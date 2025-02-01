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Kayseri'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi ile ilgili olarak gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:19
Kayseri'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kayseri'de yaşanan silahlı kavga olayında, 3 kişinin yaralanması sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. İldem Polis Merkez Amirliği arkasında meydana gelen olayda, taraflar arasında çıkan anlaşmazlık sonucu kavgaya dönüştü.

Olay, dün Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde, Y.K.Ö., M.K., G.K. ile S.C., T.C. ve B.C. arasında bir market sırası yüzünden tartışma ile başladı. Tartışma daha sonra büyüyüp kavgaya dönüşünce, taraflar İldem Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Parlamsaların ardından orada ifadeleri alınırken yeniden başlayan silahlı kavgada B.G., D.K. ve M.K. tabancayla yaralandı. Yaralılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olayla ilgili olarak S.C., T.C., B.C., K.C. ve S.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü ve sonrasında adliyeye sevk edildiler.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına...

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına...

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

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