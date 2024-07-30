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Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada anne ve oğlu hayatını kaybetti. Yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 03:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 03:47
Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Silahlı Kavga Develi'de Kanlı Sona Erdi

Kayseri'nin Develi ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda bir anne ve oğlu hayatını kaybetti. Olayın, çocuklar arasındaki tartışmanın ardından alevlendiği belirtiliyor.

Olayın Ayrıntıları

Küçükkünye Mahallesi'nde yaşanan olayda, akraba olan N.D. (55) ile S.A. (55) arasında, çocuklarının kavgası sebebiyle bir tartışma başladı. Tartışma, çok geçmeden silahlı bir kavgaya dönüşerek korkunç bir hale geldi.

İddialara göre, S.A. komşusu N.D. ile onun oğulları A.D. (36) ve S.D. (40)'ya tüfekle ateş açtı. Bu saldırı sonucunda N.D. ve oğlu A.D. olay anında hayatlarını kaybetti. Yaralanan S.D., Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik Önlemleri ve Gözaltı

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Şüpheli S.A., olay sırasında gözaltına alındı. Cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, aile içindeki ilişkilerin ve çocuklar arasındaki tartışmaların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen...

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen...

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen...

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki aile arasında çocukların tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada anne ile oğlu öldü, diğer oğlu yaralandı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.

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