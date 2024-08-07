Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Silahlı Kavga Olayı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak üzerinde meydana gelen silahlı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, M.D. ve A.C. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan bir tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.C., tabanca ile M.D.'ye evinin bahçesinde ateş açtı.

İhbar ve Sonrası

Olay sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri neticesinde M.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.