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Kayseri'de Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan dört kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:47
Kayseri'de Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nın İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Silahtar Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Kaçak Kazı Anında Yakalandılar

Düzenlenen operasyonda, 1. derece sit alanı olan Başhöyük Tümülüsü'nde kaçak kazı gerçekleştiren M.Y, M.B, E.B. ve C.B. adlı şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyonda, yapılan aramalarda invertör, 3 akü, 15 metre kablo, darbeli matkap, 6 matkap ucu, 2 gaz maskesi, makara sistemi ve toplamda 57 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltı Süreci Devam Ediyor

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaçak kazıların, tarihi ve kültürel mirasa verdiği zarar nedeniyle yetkililer tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

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