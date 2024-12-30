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Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle iki kardeş zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:58
Kayseri'de Sobadan Sızan Gazdan İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Üzücü Olay: İki Kardeş Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Kayseri'nin Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle iki kardeş yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, aileden haber alamayan yakınları, müstakil evde yaptıkları kontrollerde anne N.P. ve dört çocuğunu hareketsiz olarak buldu.

Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Hemen sağlık ekiplerine haber veren yakınları, çocuklardan Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11)'yi Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin ise tedavileri hastanede devam etmektedir.

Cenazeler Morgda

Yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, yerel halk tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi. İki...

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi. İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi. İki...

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi. İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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