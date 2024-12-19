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Kayseri'de Şok Uygulama: 16 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen şok uygulamada 16 aranan zanlı yakalandı, uyuşturucu ile ilgili işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:24
Kayseri'de Şok Uygulama: 16 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Devlet Gücü: 16 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı polis uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 16 zanlı yakalandı.

Uygulamanın Detayları

47 ekipten oluşan toplam 125 personel ile gerçekleştirilen bu "şok uygulama" sırasında, 1048 araç ve 4 bin 512 kişi sorgulandı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve Diğer İşlemler

Ayrıca, uygulama sırasında çekme belgeli 2 otomobil otoparka çekilirken, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınanların durumu araştırılmaya devam ediyor.

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