Kayseri'de Şok Uygulama: 7 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama Gerçekleşti

Kayseri'de polisin düzenlediği şok uygulamada aranan 7 zanlı etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyon, haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirildi.

Uygulamanın Detayları

Toplam 45 ekip ve 145 personel ile hayata geçirilen uygulama kapsamında, 2 bin 399 araç ve 6 bin 526 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli bu kapsamda yakalanırken, uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan 6 zanlı hakkında da adli işlem başlatıldı.

Diğer Yakalamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Uygulama neticesinde 9 yoklama kaçağına işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 3 hacizli otomobil ele geçirilmiş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 107 fişek bulundu.