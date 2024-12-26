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Kayseri'de Şok Uygulama: 9 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de polis, düzenlediği şok uygulamada aranan 9 şüpheliyi yakaladı. 50 ekip ve 185 personel katıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:03
Kayseri'de Şok Uygulama: 9 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama: 9 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, aranan 9 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin öncülüğünde yapılan bu şok uygulama, suç oranını azaltmaya yönelik etkili bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyona Katılan Ekipler

Toplamda 50 ekip ve 185 personel ile desteklenen uygulama sırasında, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı. Bu titiz çalışma, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 9 kişinin yakalanmasını sağladı.

Uygulama Sonuçları ve Diğer Gelişmeler

Operasyon esnasında, 1 araç trafikten men edilirken, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlemler başlatıldı. Bu tür uygulamaların, toplumun güvenliğini artırmak adına önemli olduğu vurgulandı.

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