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Kayseri'de Şok Uygulama: Aranan 13 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonla aranan 13 zanlı yakalandı, çeşitli suçlara karışan 7 kişiye adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:29
Kayseri'de Şok Uygulama: Aranan 13 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de Aranan Zanlılar Yakalandı

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen geniş kapsamlı "şok uygulama" neticesinde aranan 13 şüpheli yakalandı. Uygulama, haklarında arama kararı bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik gerçekleştirildi.

Uygulama Detayları

Kent genelinde toplamda 42 ekip ve 108 personel ile gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 96 araç ve 5 bin 126 kişi sorgulandı. Bu kapsamda, aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Uygulama sırasında, bir kurusıkı tabanca, 10 fişek ve hacizli otomobil ele geçirildi. Ayrıca, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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