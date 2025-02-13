Kayseri'de Şok Uygulama: Aranan 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama ile Aranan Zanlılar Yakalandı

Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulama sonucu, aranan 5 şüpheli ele geçirildi. Uygulamada, toplamda 60 ekip ve 110 personelin yer aldığı büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Detaylı Kontroller ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon kapsamında, kent genelindeki 38 noktada gerçekleştirilen kontrollerde, 6 bin 387 kişi ve 2 bin 281 araç sorgulandı. Ayrıca, 89 park kontrol edildi. Yapılan aramalarda:

1 ruhsatsız tabanca,

1 ruhsatsız tüfek,

1 kurusıkı tabanca,

3 hacizli araç,

1 aranan otomobil,

1 çalıntı otomobil

ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Diğer İşlemler

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ek olarak, 16 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Uygulama sırasında, 12 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan da adli işlem başlatıldı.