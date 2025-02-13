Kayseri'de Şok Uygulama: Aranan 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama ile Aranan Zanlılar Yakalandı
Kayseri'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulama sonucu, aranan 5 şüpheli ele geçirildi. Uygulamada, toplamda 60 ekip ve 110 personelin yer aldığı büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Detaylı Kontroller ve Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyon kapsamında, kent genelindeki 38 noktada gerçekleştirilen kontrollerde, 6 bin 387 kişi ve 2 bin 281 araç sorgulandı. Ayrıca, 89 park kontrol edildi. Yapılan aramalarda:
- 1 ruhsatsız tabanca,
- 1 ruhsatsız tüfek,
- 1 kurusıkı tabanca,
- 3 hacizli araç,
- 1 aranan otomobil,
- 1 çalıntı otomobil
ele geçirildi.
Yakalanan Şüpheliler ve Diğer İşlemler
Bu kapsamda yapılan kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ek olarak, 16 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Uygulama sırasında, 12 zanlı hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan da adli işlem başlatıldı.