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Kayseri'de Şok Uygulama: Aranan 9 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de polisin gerçekleştirdiği şok uygulamada aranan 9 kişi yakalandı, çeşitli suçlardan ele geçirilen malzemeler de dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:35
Kayseri'de Şok Uygulama: Aranan 9 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Güvenlik Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok uygulama" sonucunda aranan toplamda 9 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyon, suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

Geniş Kapsamlı Uygulama

40 ekip ve 138 personelin görev aldığı bu geniş kapsamlı uygulama sırasında, 2 bin 447 araç ve 5 bin 858 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalanması sağlandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Uygulama sırasında, 1 kurusıkı tabanca ile birlikte, 2 hacizli, 1 sahte plakalı, ve 1 hacizli belgeli otomobil de ele geçirildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Uyuşturucu Madde ile İlgili İşlem

Ayrıca, uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulanan 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yetkililer, suç unsurları ile mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

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