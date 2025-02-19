Kayseri'de Şok Uygulamada 10 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Şok Uygulama ile Suçlular Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kapsamlı bir şok uygulama sonucu, aranan 10 şüpheli yakalandı. 45 ekip ve 170 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama, şehrin çeşitli noktalarında yapıldı.

Uygulamadan Elde Edilen Veriler

Uygulama sırasında yapılan denetimlerde 6 bin 356 kişi ve 2 bin 354 araç sorgulandı. Bunun yanı sıra, 174 park ve bahçe de kontrol edildi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve 35,19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli İşlem Başlatıldı

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alınırken, 10 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Ayrıca, 9 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kayseri polisi, güvenlik önlemlerini artırarak benzer uygulamaları sürdüreceğini duyurdu.