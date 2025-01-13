Kayseri'de Şok Uygulaması: Aranan 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Aranan 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulama sonucunda aranan 5 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 38 farklı noktasında, 40 ekip ve 170 personelin katılımıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde Ele Geçirilenler

Uygulama kapsamında, 5 bin 314 kişi ve 1.921 araç sorgulandı. Ayrıca 106 park kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 hacizli araç ve 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yasal İşlemler ve Sonuçlar

Bu kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli başarıyla yakalandı. Ayrıca, 7 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Uyuşturucu bulundurmak suçundan 4 zanlı hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.