Kayseri'de Sokakta Bıçaklı Saldırı: Zanlı T.Y.E Tutuklandı

Kayseri Kocasinan'da bıçaklanarak yaşamını yitiren Suriye uyruklu A.H.'nin öldürülmesiyle ilgili 17 yaşındaki T.Y.E., saklandığı apartmanda yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:28
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli saklandığı apartmanın havalandırma boşluğunda yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir kişinin sokakta bıçaklanmış halde bulunmasıyla başlatılan soruşturmada, polisin çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.H'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin olarak zanlı T.Y.E (17)'yi saklandığı apartmanın havalandırma boşluğunda yakaladı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise apartmanın çatısında bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma kapsamında belirtilen olay, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta 1 Eylül tarihinde gerçekleşti. Bıçaklanmış halde bulunan Suriye uyruklu A.H, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

