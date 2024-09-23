Kayseri'de Sucuk İkramı Üzerine Yanlış İddialar

Başkan Büyükkılıç'tan Sert Tepki

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde ortaya atılan "mangal partisi yapıldığı" iddialarına sert çıkarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İkramlarımız Kayseri'yi Tanıtmak İçin

Büyükkılıç, Ahilik Haftası etkinlikleri öncesinde Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her etkinliğimizde olduğu gibi Kayseri ürünlerini tanıtmak ve ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik" dedi. İddiaların haksız olduğunu belirtirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer katılımcıların sucuk ikramı sırasında ağızlarına bir lokma bile almadığını belirtti.

Suçlamalara Cevap

Büyükkılıç, "Bir Kayseri Milletvekili'nin, başkalarının etkisi altında kalarak böyle bir etkinlikte Kayseri'nin ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığımız ikramlar üzerinden siyaset yapmasını anlayamıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu ikramların belediyenin bütçesinden değil, Kayseri Ticaret Borsası ve esnafın destekleriyle gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Kayseri'nin gastronomisini her fırsatta tanıtmanın önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri denilince akla gelen değerlerimizle, şehrimizi her platformda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (ortada), Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde "mangal partisi yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (ortada), Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde "mangal partisi yapıldığı" iddialarına tepki gösterdi.