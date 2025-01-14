Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Söndürüldü

Kayseri'de, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, başarılı bir müdahaleyle söndürüldü. Yangın, Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nin sınırları içinde gerçekleşti.

Yangının Sebebi Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle dün başlayan yangın, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü ve olay bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam etmekte.

Yangın Sonucu Zarar Gördü

İlk belirlemelere göre, yangın sonucunda sazlıkta 120 hektar alanın zarar gördüğü ifade edildi. Sultan Sazlığı Milli Parkı, kuşların göç yolları üzerinde yer alıyor ve 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yaparak üreme, konaklama ve beslenme imkanı sunuyor.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.