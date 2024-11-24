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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:06
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de, dün akşam saatlerinde Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, Yeşilhisar ilçesindeki Ovaçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

İtfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Gece saatlerinde söndürülen yangının ardından ekipler, sahadaki tedbir amaçlı çalışmalarına devam etmektedir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, itfaiye ekiplerimizin 4 araç ve 11 personelle sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bu üzücü olay nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.

Yangın sırasında, kuşların göç yolu güzergahında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sunan zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapmaktadır. Yangın ihbarı üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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