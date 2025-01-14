Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Söndürüldü, Havadan Görüntülendi

Kayseri'de, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Ovaçiftlik Mahallesi ve Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi sınırları içindeki alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün sabah saatlerinde başladı.

Sabaha karşı söndürülen yangın sonrası ekipler, zarar gören alan üzerinde detaylı çalışmalar yürüttü. İlk belirlemelere göre, yangında toplamda 120 hektar alanın yandığı tespit edildi.

Havadan Görüntülerle Durum Analizi

Yangında zarar gören bölgenin dron ile havadan görüntüleri alındı. Bu görüntülerde, yangının farklı noktalarda geniş alanlara yayıldığı, ancak sulak alanların yangının yayılmasını önemli ölçüde engellediği ortaya çıktı.

Sultan Sazlığı Milli Parkı, kuşların önemli göç yollarından biri üzerinde yer almakta olup, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sunmaktadır.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.