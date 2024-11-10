Kayseri'de Sünger Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Zamanında Müdahale Etti

Kayseri'de Sünger Atölyesi Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46. Cadde'de bulunan bir sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının meydana gelmesiyle birlikte, çevredekilerin hızlı bir şekilde yaptığı ihbarlar neticesinde itfaiye ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrasında iş yerinde belirli ölçüde hasar meydana geldi.

Yetkililer olayla ilgili incelemelerine devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.