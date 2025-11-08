Kayseri'de Sürücü Kurslarında Elektrikli Araç Uyarısı

Kayseri'de sürücü kurslarında 'elektrikli' farkına dikkat

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan, elektrikli araçlarla ilgili ders içeriklerinde mevzuat değişikliği olmadığını söyledi. Borazan, elektrikli araçlarda motor bulunmaması nedeniyle eğitimlerde motorla ilgili konuların anlatılmadığını belirtti.

Hangi konular işleniyor?

Borazan, 'Elektrikli araçlarımıza ilişkin derslerimizde herhangi bir yenileme mevzuat olarak gelmedi. Ancak elektrikli araçlarda örneğin yağ göstergesi yok. Bu araçlarla ilgili hangi dersi anlattığımıza gelince de; ekranda görmüş olduğumuz hız ve devir saatleri, ısı göstergesi ve benzer sinyaller, parklar ve ekrandaki diğer göstergeleri gösteriyoruz' dedi.

Motorun olmaması nedeniyle motorla ilgili donanımların eğitim kapsamı dışında olduğunu vurgulayan Borazan, elektrikli ve klasik araçların ortak yönlerinin ise özellikle alt takımlar olduğunu belirtti. Bu kapsamda rot başları, tabla başları, fren balatası, debriyaj balatası gibi parçalar ortak olarak anlatılıyor.

Sürüşte dikkat edilmesi gerekenler

Borazan, elektrikli araçların sürüş karakteristiğine dikkat çekerek bunların daha sakin kullanılması gerektiğini söyledi. 'Elektrikli araçlar otomatik araçlarla eşdeğer anlamında. Tamamen elektrikli olduğu için manuel üretilmiyor. Bunların arasındaki fark da şu; elektrikli araçların biraz daha çabuk hareket etmesinden dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Borazan, 'Elektrikli araçlar kalkışta daha seri bir araç olduğu için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Normal otomatik araçlar gibi çok gaz vermeye gerek yok. Gaz verildiğinde elektrik akımını hızlandırıyor. Bu sebepten de bu araçları daha sakin kullanmamız gerektiğini düşünüyorum' değerlendirmesinde bulundu.

