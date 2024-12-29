Kayseri'de Tabancayla Yaralanma Olayında Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Tabancalı Yaralama Olayında Gözaltı

Kayseri'de bir kişiye tabancayla yaralar açan şüpheli U.G. emniyet güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın başından beri sürdürdükleri çalışmalar neticesinde, 26 Aralık tarihinde Sahabiye Mahallesi'nde C.B.'yi yaralayan U.G.'nin saklandığı adresi tespit etti.

Operasyon ve Ele Geçirilen Malzemeler

Düzenlenen operasyonda U.G., yakalanırken, olayda kullanıldığı belirlenen bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Güvenlik birimleri, bu olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, U.G.'nin diğer suçları ve olayla bağlantılı kişileri araştırmaya devam ediyor.