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Kayseri'de Tarım İşçisinin Çadırında Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda uyuşturucu ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:53
Kayseri'de Tarım İşçisinin Çadırında Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de, tarım işçilerinin barındığı bir çadırda yapılan başarılı bir operasyon neticesinde önemli kanıtlara ulaşıldı. 272 gram sentetik uyuşturucu ve 319 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Kayseri Valiliği'nden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musahacılı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olan E.G. isimli bireyin kaldığı çadırlarda arama gerçekleştirdi.

Yapılan arama sonucunda, belirtilen miktarlardaki uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheli hakkında jandarma işlemleri devam etmektedir.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda 272 gram sentetik...

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda 272 gram sentetik uyuşturucu ve 319 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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