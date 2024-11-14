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Kayseri'de Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Kayseri'de bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:18
Kayseri'de Tartışma Bıçaklı Saldırıya Dönüştü: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralı

Olay, Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde Gerçekleşti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 13 yaşındaki M.T., bıçaklı bir kavgada ağır yaralandı. Olay, Hurdacılar Sitesi'ndeki bir sokakta, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile M.T. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı.

Bıçaklı Saldırı Sonrası Hastaneye Kaldırıldı

Kavgada M.T., bıçakla yaralanarak ağır bir şekilde etkilenmiş durumda. Olayı gören çevredekilerin hızlıca 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi sonrası, M.T. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Şüpheli Kaçtı, Yakalama Çalışmaları Başlatıldı

Olay yerinden scooter ile kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarına hız verdi. Olayın detayları ve nedeni hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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