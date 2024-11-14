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Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Çocuk Bıçakla Ağır Yaralandı

Kayseri'de 13 yaşındaki M.T., tartıştığı 15 yaşındaki S.C. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:31
Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Çocuk Bıçakla Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, 13 yaşındaki M.T., tartıştığı 15 yaşındaki S.C. tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bir sokakta meydana geldi. İki çocuk arasında başlayan tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşerek korkunç bir sonuca yol açtı.

Çevredeki vatandaşların hızlıca 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından, olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. M.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Durumun ciddiyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı S.C.'yi scooter ile olay yerinden kaçarken yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kayseri'deki mahalle sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı ve çocuklar arasındaki tartışmaların ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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