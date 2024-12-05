DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

Kayseri'de Tefecilik Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:49
Kayseri'de Tefecilik Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Tefecilik Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında düzenlenen baskın sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinin açıklamalarına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, tefecilik suçuna karıştığı belirlenen F.Y. ve A.T. isimli şahısları takibe aldı.

Şüphelilerin Yöntemi

İddialara göre, şüpheliler elden ve hesaba para gönderme suretiyle, faiz karşılığında verdikleri borçlar için açık senet alıyorlardı. Ödeme yapılmış olmasına rağmen, borçları devam ettirerek tefecilik suçu işledikleri öne sürülen zanlılar, operasyonda yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Yasal Süç

Şüphelilerin aracında yapılan arama neticesinde çok sayıda senet ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Kayseri'deki tefecilik faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Görüştü
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi
3
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kahvesi: Kültürel Miras ve Mükemmel Pişirme Yöntemleri
5
Güney Kore'de Azil Önergeleri Kabul Edildi: Devlet Başdenetçisi ve Üç Savcı Görevden Alındı
6
2024-DUS 2. Dönem Tercihleri 5-11 Aralık Arasında Açıklanacak
7
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var