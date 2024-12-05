Kayseri'de Tefecilik Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kayseri'de Tefecilik Operasyonu

Kayseri'de gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında düzenlenen baskın sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinin açıklamalarına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, tefecilik suçuna karıştığı belirlenen F.Y. ve A.T. isimli şahısları takibe aldı.

Şüphelilerin Yöntemi

İddialara göre, şüpheliler elden ve hesaba para gönderme suretiyle, faiz karşılığında verdikleri borçlar için açık senet alıyorlardı. Ödeme yapılmış olmasına rağmen, borçları devam ettirerek tefecilik suçu işledikleri öne sürülen zanlılar, operasyonda yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Yasal Süç

Şüphelilerin aracında yapılan arama neticesinde çok sayıda senet ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Kayseri'deki tefecilik faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.