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Kayseri'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza

Kayseri'de motosiklet sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 7 bin 819 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:00
Kayseri'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza

Kayseri'de Trafik Güvenliği Tehlikeye Düştü

Kayseri'de bir motosiklet sürücüsü, trafik güvenliğini tehlikeye atmak nedeniyle 7 bin 819 lira idari para cezası ile karşılaştı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü, ilgili cezanın verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformunda paylaşılan "Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareket" içerikli paylaşım sonrasında gerekli çalışmalar başlatıldı.

Motosiklet Sürücüsü Tespit Edildi

Bu paylaşımla bağlantılı olarak tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü tespit edildi ve yapılan incelemeler neticesinde "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan cezalandırıldı.

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